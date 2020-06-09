«Ливерпуль» – 7-й чемпион в истории АПЛ 🏆

стал 7-м клубом, выигравшим чемпионат Англии с момента учреждения Премьер-лиги.

Мерсисайдская команда присоединилась к «Манчестер Юнайтед» (13 титулов после создания АПЛ), «Челси» (5), «Манчестер Сити» (4), «Арсеналу» (3), а также «Блэкберну» (1) и «Лестеру» (1).

Чемпионаты Англии проходят под эгидой Премьер-лиги с 1992 года.

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