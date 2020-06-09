Акинфеев о 0:4 от «Зенита»: «Вены себе резать? Надо принимать и идти дальше»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о поражении в матче 23-го тура с (0:4).

«С одной стороны, наверное, обидно, что так сейчас происходит с ЦСКА. Но когда смотришь на свои титулы, а их 20 за 17 лет, конечно, хочешь выжимать максимум, другого результата. Но понимаешь, что надо принимать и идти дальше.

Ну было 0:4. Что дальше? Вены себе порезать?» – сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

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