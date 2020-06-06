«Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка 🙏🏼🤞🏼». Заболотный о дебюте 15-летнего Ромеро

Нападающий прокомментировал дебют 15-летнего Луки Ромеро за «Мальорку» в матче Ла Лиги против «Реала» (0:2).

«Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка 🙏🏼🤞🏼», – написал Заболотный в комментариях под фото в инстаграме Sports.ru.

Ромеро вышел на поле на 83-й минуте и стал самым молодым футболистом в истории испанского чемпионата. Он побил рекорд экс-игрока «Сельты» Сансона, который в декабре 1939 года дебютировал в возрасте 15 лет и 255 дней.

Ранее «Сочи» играл в РПЛ против «Ростова», который из-за вспышки коронавируса выставил состав 2001-2004 годов рождения.