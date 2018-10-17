Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет

Чемпион UFC в легком дивизионе возглавил рейтинг наиболее успешных российских звезд младше 40 лет.

В рейтинге учитывался доход за последний год, упоминание в СМИ и популярность.

В рейтинге Forbes среди спортсменов также оказались нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который расположился на четвертом месте, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занимает девятую строчку.

Теннисист Даниил Медведев на двенадцатом месте, форвард «Зенита» Артем Дзюба на тринадцатом.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев занял 22 строчку, теннисист Карен Хачанов на 23 месте. У нападающего «Сельты» Федора Смолова 28 место.

У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой 31 место и у полузащитника «Монако» Александра Головина 32 позиция.

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