Винс Картер объявил о завершении карьеры

43-летний защитник Винс Картер официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Картер был выбран под 5-м номером на драфте НБА 1998 года. На протяжении 22-летней карьеры защитник выступал за (1998-2004), «Нью-Джерси» (2004-2009), (2009-2010), (2010-2011), (2011-2014), (2014-2017), «Сакраменто» (2017-2018) и «Атланту» (2018-2020). 43-летний американец в 1999 году признавался новичком года, 7 раз участвовал в Матче всех звезд НБА (2000-2007), а также получил награду победителя конкурса по броскам сверху (2000).

За всю карьеру Картер принял участие в 1541 матче, средние показатели игрока составили 16,7 очка, 4,3 подбора и 3,1 передачи.

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