«Динамо» планирует сыграть с ЦСКА основным составом («КП»)

«Динамо» планирует сыграть против ЦСКА в 24-м туре основным составом.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на члена попечительского совета , клуб хочет задействовать основу, несмотря на то, что в команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что Роспотребнадзор пока не дал окончательных рекомендаций по вопросу проведения матча.

Напомним, матч «Динамо» с «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ был перенесен на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московской команде. Сообщалось, что к игре против готовится молодежный состав «Динамо».