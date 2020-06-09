«Динамо» планирует сыграть с ЦСКА основным составом («КП»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин коронавирус Футбол

«Динамо» планирует сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ основным составом.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на члена попечительского совета «Динамо» Сергея Степашина, клуб хочет задействовать основу, несмотря на то, что в команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что Роспотребнадзор пока не дал окончательных рекомендаций по вопросу проведения матча.

Напомним, матч «Динамо» с «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ был перенесен на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московской команде. Сообщалось, что к игре против ЦСКА готовится молодежный состав «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья