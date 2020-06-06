Юрий Семин: «Кикнадзе должен уйти из «Локо». Что он сделал за 1,5 года работы в клубе?»

Бывший главный тренер «Локомотива» резко высказался в адрес генерального директора клуба .

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы.

Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

«Локомотив» – это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» – написал Семин.

Главное от Кикнадзе: орали друг на друга с Семиным два часа, «Локо» думал про Сетьена и Блана (но нужен «голодный»), после Геркуса бардак