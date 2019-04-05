Михаил Анисин о КХЛ: «Примитивный хоккей. Меня иногда удивляет, что на матчи продают билеты»

Нападающий Михаил Анисин в рамках интервью поделился мнением о развитии хоккея в .

– История с «Динамо» давно в прошлом. Но предложений нет.

– Возможно, я уже просто выпал из системы.

– Что за система?

– Об этом я расскажу после того, как окончательно завершу карьеру. У нас есть хоккеисты, которым сходит с рук все, какие бы нарушения они ни допускали. У них покровители.

И если такой хоккеист придет на тренировку не совсем свежим, то ему ничего не будет, а меня смешают с грязью. И теперь я знаю, что мне нельзя допускать ни одной ошибки. Но я о другом хотел сказать. Вы заметили, что с каждым годом уровень хоккея падает?

– Трудно не заметить.

– Я прекрасно понимаю, почему у нас отказываются от ветеранов, а отдают предпочтение молодым. Это никакое не омоложение. Просто если у тебя условный , то ты с ним должен считаться. А на молодого можно цыкнуть, и он голову не поднимет. Отсюда и проблемы.

Посмотрите, в какой хоккей сейчас играют. Он же примитивный. Меня иногда удивляет, что на матчи продают билеты. И при этом тех, кто умеет действовать умно на льду, вытесняют. Взгляните на таблицу бомбардиров.

– А что там?

– На верхних строчках в КХЛ иностранцы. Очень средние легионеры, у которых нет ни единого шанса в НХЛ. Они приезжают сюда и становятся бомбардирами. Есть о чем задуматься.

– Думаете, дальше будет хуже?

– Уверен в этом. Омоложение – это нормально, но на кого будут смотреть молодые парни, с кем они будут расти? Я смотрел на Сергея Зиновьева, а нынешнему поколению на кого равняться? И получается, что на льду творятся странные вещи.

Шайбу по борту выбросил, в среднюю зону швырнул, оттуда вбросил в чужую зону, и все сначала. А потом все идут на пресс-конференцию и рассуждают, вот тут получилось что-то, а тут не получилось. Смешно, – сказал Анисин.