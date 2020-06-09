Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур близок к переходу в «Ювентус».

Убедить 23-летнего хавбека перейти в туринский клуб помог защитник «Сан-Паулу» , сообщает журналист RAC1 Херард Ромеро.

Алвес, как отмечается, стал ключевым собеседником Артура. Экс-защитник «Барселоны» высоко оценил .

Оба футболиста вместе играли за сборную Бразилии. Алвес выступал за «Барселону» в 2008-2016 годах, после чего провел сезон в «Ювентусе».

Артур согласился перейти в «Юве». За него заплатят 70+5 млн евро, «Барса» за Пьянича – 60 млн плюс бонусы