Александр Тихонов: «Европа сейчас погибает натуральным образом. Она почернела, покоричневела»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о ситуации в Европе.

– Я помню Беларусь после развала Советского Союза. И вижу, сколько сейчас построено, сколько сделано. Да, ошибки были, не без этого, но вы посмотрите, что сейчас творится в Европе. Она погибает натуральным образом.

Мне очень жаль Германию, Австрию. Вы посмотрите, Европа почернела, покоричневела. Я в Австрии прожил почти девять лет и знаю, что в этой стране почти каждый седьмой житель сейчас – это турок.

Страшно было, когда я лет семь-восемь назад с супругой пошел в Венскую оперу. Оделся как надо: фрак, бабочка. Это же Венская опера. Но пришел и был поражен: кто в джинсах, у кого обувь на босую ногу. Я сказал, что больше этот театр не посещаю. А в Беларуси я такого не вижу, чтобы даже простой народ, который не имеет возможности надеть фрак и прочее, пришел в культурное заведение в чем попало.

Еще хочу сказать о действиях властей Беларуси в период коронавируса. Все было сделано правильно: никто не останавливал предприятия. А если бы производства стали, вы представляете, какое бы обнищание народа произошло? Все было сделано правильно. И я рад, что в Минске прошел парад в честь Дня Победы, я рад, что присутствовал на нем.

– Лукашенко говорил, что страной не может руководить женщина. Вы согласны?

– Мы насмотрелись на Маргарет Тэтчер, видим, к чему пришла Германия при Меркель. Доруководились. А в Беларуси все спокойно. И считаю, что Лукашенко прав, когда говорит, что женщина не выдержит той нагрузки, которая падет на ее плечи, – рассказал Тихонов.

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