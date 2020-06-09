🍻Робертсон о Клоппе: «Еще немного пивка, и у нас будет два выходных»

Защитник высказался о – главном тренере клуба, ставшего чемпионом Англии впервые за 30 лет.

«Красные» окончательно обеспечили себе трофей, когда «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Челси» (1:2) в четверг вечером.

«Нам пришлось 13 недель ждать. Долгие 13 недель, была неопределенность… Но многим нашим болельщикам приходилось ждать 30 лет. 13 недель – короткий период, если сравнивать с тем, как довелось ждать им. Надеюсь, они повеселятся этой ночью, мы тоже ей насладимся.

Мы все еще пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Еще немного пивка для него, и мы сможем добиться этих двух выходных. Ему и так уже хорошо, но мне кажется, что нам, возможно, нужно долить ему еще пару раз, чтобы получить отдых», – описал ситуацию шотландец.

Робертсон ранее сообщил, что вся команда празднует в отеле.

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