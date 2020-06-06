Дзюба – 13-й в рейтинге российских звезд моложе 40 лет. Смолов – 28-й, Головин – 32-й (Forbes)

Журнал Forbes представил рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

На 13-м месте рейтинга расположился форвард . Его годовой доход оценивается в 5,5 млн долларов, а число упоминаний в СМИ превышает 40 тысяч.

28-ю строчку в списке занял форвард «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат . Его доход за год был оценен в 3,7 млн долларов, число его упоминаний в медиа превысило 16 тысяч.

На 32-м месте рейтинга находится полузащитник . Годовой доход 24-летнего россиянина составил 3,5 млн долларов. Число его упоминаний в СМИ превысило 14 тысяч.

Отметим, что на первой строчке рейтинга расположился чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов.