«Спартак» предложил контракт на 1,5 млн евро в год экс-форварду «Арсенала» Саного (L’Equipe)

Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в России, сообщает L’Equipe.

27-летним форвардом интересуется . Московский клуб предложил Саного контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год.

Стороны ведут переговоры. Кроме того, Саного интересуются два французских клуба.

Контракт футболиста с «Тулузой» был рассчитан до лета 2020 года, «Спартак» может подписать его как свободного агента.

Саного выступал за «Осер», «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон». В сезоне Лиги 1, который завершили досрочно, он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал ассист.