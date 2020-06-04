Тиаго сообщил боссам «Баварии», что хочет уйти. Флик против – он считает испанца незаменимым

Полузащитник Тиаго Алькантара может покинуть «Баварию».

Как сообщает Sport1, испанец сообщил руководителям клуба, что хочет уйти, и отказался продлевать контракт с «Баварией» до 2023 года. Однако главный тренер команды выступает против такого развития событий. Он считает Тиаго незаменимым игроком.

Флик беседовал с Тиаго и не сдается в желании переубедить его.

Еще одна причина, по которой Флик выступает против ухода Тиаго, – это недостаточная глубина состава. Вне зависимости от будущего Тиаго, Флик хочет, чтобы приобрела игрока в полузащиту.

Приоритетным кандидатом для специалиста является хавбек «Байера» Кай Хавертц. Однако этот трансфер может быть реализован лишь в 2021 году из-за последствий пандемии коронавируса.

Срок действующего контракта Тиаго с «Баварией» истекает летом 2021 года. Вчера появилась информация о желании испанца перейти в «Ливерпуль».

В этом сезоне Алькантара провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча. Сейчас он восстанавливается от травмы.