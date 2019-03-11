Тихонов о протестах в Беларуси: «Людей задерживают на улицах – и правильно делают»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказал мнение о политике действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Вы следите за предвыборной кампанией в Беларуси?

– Так, постольку-поскольку. Не скажу, что мне неинтересно, но все, что сейчас есть в Беларуси, лично меня устраивает. Слежу за нынешним президентом Александром Лукашенко, слушаю его выступления. И могу сказать, что абсолютно с ним согласен во всем.

Все познается в сравнении. Вы мне назовите хоть одну постсоветскую республику, где было бы так тихо и спокойно, как в Беларуси. Чисто, аккуратно, шикарные продукты питания. Мне удалось побывать на многих белорусских предприятиях, на МАЗе, на БелАЗе, поездил по колхозам, так как я сам колхозник, и скажу, что люди трудятся, все хорошо.

– Вы понимаете желание некоторых белорусов сменить власть? Эти люди говорят, что устали от правления одного человека.

– А вот скажите, что не устраивает народ? Страна не развивается? Еще раз: приведите мне пример того, какая из постсоветских стран сейчас развивается.

– Может, лучше не сравнивать, а смотреть в первую очередь на свою страну?

– Я много общаюсь с людьми, иногда сажусь в такси и завожу разговоры с водителями. Слышу жалобы, что зарплаты не устраивают, пенсии. Подождите, вы что, все хотите стать миллиардерами? В Беларуси добывается три ведра нефти – вот и делайте выводы. И давайте проведем сравнение в этом плане с Россией. В этой стране 47 процентов мировых запасов полезных ископаемых, но при этом 60 миллионов нищих. Вас это устраивает? Если бы один процент мировых запасов недр был в Беларуси, тогда бы тут, наверное, все было по-другому.

Но при этом образование, медицина в Беларуси на высоком уровне. Что людей не устраивает?

– Вы думаете, при другом президенте станет хуже?

– Скажите, сколько президентов поменялось в России. И какой результат? Я не сомневаюсь, если бы не Лукашенко все эти последние годы, то и вас бы продали. Что, разве не так? Не знаю, кому бы продали, но я уверен, что был бы полный бардак. Хозяин есть хозяин.

– Что скажете по поводу того, что в Минске и многих других белорусских городах начали задерживать людей, которые просто стоят на улице? Белорусы ничего, по сути, не делают, ведут себя мирно, но их все равно задерживают.

– И правильно делают. Ведь ни один из этих людей не может правильно выразить, зачем они вышли. Недовольны Лукашенко – так скажите, в чем он не прав! Хотите поменять президента, так покажите человека, который так же вразумительно скажет о промышленности, о сельском хозяйстве, о политике!

Есть проблемы, есть изъяны. Но не совершает ошибок тот, кто ничего не делает, – сказал Тихонов.

Полное интервью Александра Тихонова о ситуации в Беларуси