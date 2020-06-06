Федотов об игре с «Ростовом»: «Мы и так вполноги сыграли. Матч смотрелся, он был полезен для мальчишек»

Главный тренер «Сочи» вновь высказался на тему скандального матча 23-го тура против «Ростова» (10:1).

«Нас никто не спрашивает: «А какие у вас проблемы?» Говорят, что мы вышли основным составом, но никто не заметил, что в опорной зоне у нас вышли игроки, которые никогда там изначально не играли и не планировались: это Бурмистров и Маргасов. Нам нужна игровая практика.

Наш дубль собрался 18 июня. Мы не могли задействовать оттуда никаких ребят, кроме тех, кто с нами занимается. Они впоследствии и вышли на поле.

Мы и так вполноги сыграли. Если брать статистические данные по пробегу – просто игру можно занести в пассив.

Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Что это за фарс? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу? А так матч смотрелся, и мы видим, насколько он полезен для этих мальчишек оказался», – заявил Федотов в эфире «Макс FM».

Федотов о матче с «Ростовом»: «Если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – нормально, я умываю руки»

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига