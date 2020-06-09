Директор «Оренбурга»: «Собираем всех живых. Возможно, сыграем с «Краснодаром» молодежью»

Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.

– Готовясь к матчу с , игроки вчера утром сдавали тесты. У ряда футболистов они оказались положительными. Такие вот результаты.

– У скольких футболистов?

– Довольно большая группа. Не как в «Уфе».

– 6 человек?

– Не шесть, но все равно. Больше, чем в «Уфе».

– Что будет дальше?

– В 15:00 начнется заседание Премьер-лиги. Там вынесут решения. В принципе, мы всех изолировали. Ждем. Возможно, придется сыграть с «Краснодаром» молодежью.

– А молодежь у вас не контактировала с основой?

– Нет, она даже не тренировалась. Вот сейчас собираем ребят в срочном порядке. Всех живых, как говорится. Ждем решения.

– Перенести матч, уже, видимо, нельзя.

– Да, сложно очень, – сказал Андрееев.

Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом. Команда села на карантин