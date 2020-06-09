Директор «Оренбурга»: «Собираем всех живых. Возможно, сыграем с «Краснодаром» молодежью»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.
– Готовясь к матчу с «Краснодаром», игроки вчера утром сдавали тесты. У ряда футболистов они оказались положительными. Такие вот результаты.
– У скольких футболистов?
– Довольно большая группа. Не как в «Уфе».
– 6 человек?
– Не шесть, но все равно. Больше, чем в «Уфе».
– Что будет дальше?
– В 15:00 начнется заседание Премьер-лиги. Там вынесут решения. В принципе, мы всех изолировали. Ждем. Возможно, придется сыграть с «Краснодаром» молодежью.
– А молодежь у вас не контактировала с основой?
– Нет, она даже не тренировалась. Вот сейчас собираем ребят в срочном порядке. Всех живых, как говорится. Ждем решения.
– Перенести матч, уже, видимо, нельзя.
– Да, сложно очень, – сказал Андрееев.
Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом. Команда села на карантин