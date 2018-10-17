Брат Хабиба о Коноре: «Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Абубакар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вновь высказался в адрес экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается. Хейтеры, залетайте», – заявил Нурмагомедов.

 
 
 
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Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается. #хейтерыЗалетайте

Публикация от Абубакар Нурмагомедов (@abubakar_nurmagomedov)

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