Брат Хабиба о Коноре: «Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается»

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вновь высказался в адрес экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается. Хейтеры, залетайте», – заявил Нурмагомедов.
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Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается. #хейтерыЗалетайте
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