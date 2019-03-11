«Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом». Драчев будет участвовать в выборах главы СБР

Теги СБР Владимир Драчев Биатлон

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что будет участвовать в выборах нового главы организации.

Внеочередная выборная конференция СБР пройдет 11 июля в Химках.

«Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом», – сообщил Драчев.

Об участии в выборах на этой неделе объявил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров.

Драчев возглавил СБР в 2018 году, обыграв на выборах Майгурова.

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