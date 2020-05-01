«Ювентус» в финале Кубка Италии, Black Lives Matter вместо фамилий игроков в АПЛ, Кокорин хочет в Европу, зарплата Цорна и другие новости утра

1. «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Миланом» (0:0), и в матче за трофей встретится с «Интером» или «Наполи».

Первая игра в Италии после паузы удалась: Роналду не забил пенальти после VAR, следом удалили Ребича за карате-фол на Данило. Безумные четыре минуты! А перед матчем игроки обоих клубов разминались в футболках с антирасистскими надписями и почтили память жертв коронавируса.

2. В АПЛ сыграют со слоганом «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий в первых 12 матчах после рестарта сезона. Лига также поддержит игроков, которые встанут на одно колено до или во время матчей.

3. Трансферы. Кокорин хочет в Европу. ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше середины июля, а пока клуб интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето. «Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер. «ПСЖ» близок к приобретению Тео Эрнандеса. «Барселона» готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода. «Боруссия» хочет продлить аренду Хакими на год. Кавани просит 12 млн евро в год, «Интер» не готов дать столько.

4. Баранова названа лучшим игроком в российском баскетболе в новейшей истории, Кириленко – шестой. «Милан» и «Барселона» проявляют интерес к Шведу, а Алексей получил от «Химок» предложение, «от которого трудно отказаться». Около 150 игроков НБА обсуждают возможный отказ от участия в рестарте сезона-2019/20.

5. Цифра дня. Гендиректор Томас Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год с учетом бонусов.

6. Александра Трусова исполнила четверной риттбергер на сборах в Кисловодске. Этот элемент ранее женщинами не исполнялся на официальных турнирах ISU. Работа с Плющенко дает плоды?

7. Игрокам и тренерам «Зенита» с июня будут платить в полном объеме. В апреле и мае их зарплаты сократили на 50%.

8. Обвинения в помощи российским биатлонистам, использовавшим допинг, больше не являются частью расследования в отношении Бессеберга. WADA передало ITA более 50 дел россиян после перепроверки базы московской антидопинговой лаборатории.

9. Американская боксерша Фукс оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил. Допинг попал в организм половым путем.

10. «Зенит» и ЦСКА перед очным матчем в РПЛ тайно провели контрольные игры: хет-трик Малкома помог петербуржцам обыграть «Оренбург» (5:3), а москвичи забили «Родине» 9-10 голов. И кто мощнее?

11. Лыжница Тереза Йохауг пробежала 10 000 м за 31:40 на легкоатлетическом турнире Impossible Games.

12. «Формула-1» отменила гонки в Баку, Сингапуре и Японии в 2020 году. Гран-при России могут перенести на октябрь.

13. При демонтаже СКК в Петербурге рабочего придавило бетонной сваей. У 18-летнего парня из Таджикистана сломан позвоночник.

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Евгений Савин: «Отправил Карпину сообщение: «Чпокните ЦСКА». Не отвечает. Понимаю, что отправил Газзаеву»

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