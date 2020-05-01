«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с «Интером» или «Наполи»

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом» (0:0, первый матч – 1:1).
Туринцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Наполи» – «Интер» (первая игра – 1:0).
Форвард «бьянконери» Криштиану Роналду не забил пенальти на 14-й минуте после VAR. Нападающий «россонери» Анте Ребич был удален на 16-й минуте за грубую игру против Данило.
В первой игре «Юве» и «Милана» на «Сан-Сиро» Роналду сравнял счет с пенальти в добавленное время и спас свою команду от поражения. С 71-й минуты «Милан» доигрывал вдесятером после удаления Тео Эрнандеса.
Sports.ru сегодня проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 12 июня, 22.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Данило (Куадрадо, 86), де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Матюиди (Рабьо, 62), Пьянич (Хедира, 62), Бентанкур, Дуглас Коста (Бернардески, 63), Роналду, Дибала.
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Милан –
Доннарумма, Конти (Салемакерс, 88), Калабрия (Лаксальт, 88), Романьоли, Кьер, Беннасер, Чалханоглу, Лукас Пакета (Коломбо, 82), Бонавентура (Рафаэл Леау, 52), Кессиэ (Крунич, 82), Ребич.
- Удаление:
- Ребич (16).