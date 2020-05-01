«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с «Интером» или «Наполи»

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В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом» (0:0, первый матч – 1:1).

Туринцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Наполи» – «Интер» (первая игра – 1:0).

Форвард «бьянконери» Криштиану Роналду не забил пенальти на 14-й минуте после VAR. Нападающий «россонери» Анте Ребич был удален на 16-й минуте за грубую игру против Данило.

В первой игре «Юве» и «Милана» на «Сан-Сиро» Роналду сравнял счет с пенальти в добавленное время и спас свою команду от поражения. С 71-й минуты «Милан» доигрывал вдесятером после удаления Тео Эрнандеса.

Sports.ru сегодня проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ювентус – Милан 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
12 июня, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЮвентусБуффон, Данило (Куадрадо, 86), де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Матюиди (Рабьо, 62), Пьянич (Хедира, 62), Бентанкур, Дуглас Коста (Бернардески, 63), Роналду, Дибала.
МиланДоннарумма, Конти (Салемакерс, 88), Калабрия (Лаксальт, 88), Романьоли, Кьер, Беннасер, Чалханоглу, Лукас Пакета (Коломбо, 82), Бонавентура (Рафаэл Леау, 52), Кессиэ (Крунич, 82), Ребич.
Предупреждения:
Конти (16), Пьянич (43), Хедира (74).
Удаление:
Ребич (16).

Календарь Кубка Италии

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