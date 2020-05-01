«Спартак» и Пикачу, Ла Лига вернулась с виртуальными фанатами, BLM на форме вместо фамилий в АПЛ и другие новости утра

1. В Бразилии утверждают, что «Спартаку» интересны защитники Пикачу из «Васко» и Гуга из «Атлетико Минейро». Увы, довольно быстро появилось опровержение.

Красно-белые тем временем завершили сбор в Тарасовке и продолжат тренироваться в Тушине после выходных.

2. «Локо» хочет пригласить Йоветича и Баделя и готов платить им по 3-3,5 млн евро. Также клуб претендует на русского немца из второй Бундеслиги Безушкова и намерен продлить контракт с Алексеем Миранчуком.

А вот Жоау Мариу железнодорожники выкупать за 12 миллионов евро не собираются.

3. В АПЛ на футболках игроков вместо фамилий планируют разместить слоган «Жизни чернокожих имеют значение». Яя Туре одобряет – он уже устал от расизма!

4. Ла Лига вернулась! «Севилья» победила «Бетис» в дерби – топ-атмосферу создали виртуальные фанаты и интершум. В пятницу тур продолжится двумя матчами.

Нас также ждет топ-матч «Ювентус» – «Милан» в Кубке Италии, а 31-й тур Бундеслиги откроется матчем «Хоффейнхайм» – «Лейпциг».

5. Marca представила рейтинг лучших спортсменов XXI века. Лео Месси – только седьмой, в топ-6 ни одного футболиста!

6. Александра Трусова прыгнула четверной лутц на сборе в Кисловодске.

7. Маурисио может вернуться в Россию. Появились слухи об интересе ЦСКА и «Ростова» (дончане тут же от них открестились), а Данни ждет его «Зените»! Бразилец может получить паспорт РФ, но он все равно останется легионером.

8. «Матч ТВ» покажет все игры 23-го тура РПЛ. 20 июня сыграют ЦСКА и «Зенит».

9. Деле Алли пропустит матч с «МЮ» и выплатит 50 тысяч фунтов за шутки про коронавирус и людей азиатской внешности.

10. Трансферы. На Хавертца, помимо «Челси», претендуют «Реал», «Барселона», «МЮ», «Бавария» и «Ньюкасл». Коутиньо тоже хочет в АПЛ – им интересуются «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Переход Вернера в «Челси» задерживается из-за медосмотра.

11. В США отменили введенный из-за футболистки Рапино запрет вставать на колено во время гимна перед матчами.

12. Скучали по многоходовочкам в КХЛ? СКА обменял права на Прохоркина в «Металлург», получив права на Каменева и Тренина из «Трактора», а челябинцам, которые также отправили в Магнитогорск Владислава Семина, достались четыре игрока «Магнитки», включая Дорофеева и Шешина. Запутались? Объясняем.

13. «Ливерпуль» покуражился дома с «Блэкберном» в товарищеском матче – 6:0. Пропускавший игру Салах все равно отличился – оплатил бензин всем посетителям на заправке.

14. Брат Хабиба Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC на «Бойцовском острове» уже в июле.

15. В российских школах в качестве третьего урока физкультуры может появиться регби.

16. Доходы клубов АПЛ сократятся на миллиард фунтов из-за коронавируса.

17. Sony впервые показала Playstation 5. Зайон Уильямсон представил NBA 2K21.

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