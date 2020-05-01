Кокорин о Европе: «Приоритет туда поехать. С руководством «Зенита» не пошло»

Форвард , права на которого принадлежат , высказался по поводу своего будущего.

– Расскажи про «Зенит». Слышал, у тебя заканчивается контракт. Что дальше? Ты хочешь остаться с «Зенитом»? Или ты хочешь поехать в Европу? Слышал, твой папа тебя очень хочет видеть у себя «Марселе». Думаю, ты понимаешь, о ком я. Еще есть папа, который хочет видеть тебя в «Роме».

– Я недавно продлил контракт до 30 июля. Заканчивается чемпионат, и я свободный агент.

В этом плане веду переговоры потихоньку – общаюсь с ребятами, с менеджерами, с командами о будущем своем. Пока не увижу что-то на бумаге, не могу тебя обрадовать.

Все, кого ты назвал, с ними мы на связи, все хорошо. Пока только у нас разговоры. На два месяца у нас все возобновилось, начну играть, думаю, вопросы позакрываю. Конечно, приоритет туда поехать.

– Все-таки у тебя душа лежит поехать в Европу?

– Да, вот прямо очень сильно сейчас лежит поехать поиграть.

– Какой тебе больше всего импонирует чемпионат?

– Больше всего по стилю импонирует Испания. Это идеально. А так – вообще без разницы, в каком чемпионате попробовать себя.

В Италии, в Англии – для какого-то опыта, для себя. Вообще без разницы. Просто здесь я много лет. Понимаю, что и как. В Европе тоже хочется пожить.

Понимаю, что у меня была устная договоренность с «Зенитом», но все пошло не так, как говорили. Почему-то не пошло с руководством. Не знаю, почему так. Конкретики до сих пор нет, хотя контракт у меня заканчивается.

Я открыт для любых предложений. Хочется, чтобы меня там ждали, тренер был заинтересован во мне, – сказал Кокорин в разговоре с Александром Алиевым на ютуб-канале «Кент».