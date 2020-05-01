Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год с учетом бонусов (Metaratings)

Стала известна зарплата генерального директора «Спартака» .

Функционер зарабатывает в московском клубе 1,2 млн евро в год с учетом бонусов, сообщает Metaratings.ru.

Бонусную часть зарплаты Цорна могут многократно увеличить попадание или победа «Спартака» в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а также завоевание трофеев внутри России.

Цорн стал генеральным директором летом 2019 года. В нынешнем сезоне московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице.

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