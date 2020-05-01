«Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер (Daily Mail)

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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.

По информации Daily Mail, туринцы выставили валлийца на трансфер в связи с финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса.

Основная причина данного решения – большая зарплата игрока, получающего 400 000 фунтов в неделю.

«Ювентус» уведомил об этом два топ-клуба из Премьер-лиги. Предполагается, что «МЮ» входит в этот список и заинтересован в подписании хавбека, однако не готов выплачивать аналогичную зарплату.

Напомним, что Рэмзи перешел в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента. 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» (0:0, первая игра – 1:1).

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