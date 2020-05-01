В АПЛ сыграют со слоганом «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий в первых 12 матчах после рестарта сезона

поддержала инициативу футболистов разместить слоган «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий.

Слоган Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») заменит фамилии на футболках игроков Премьер-лиги в первых 12 матчах после возобновления сезона.

Логотип Black Lives Matter также будет отображаться на футболках до конца сезона – вместе с эмблемой, выражающей благодарность Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) за их работу во время пандемии коронавируса.

Футболисты из всех 20 клубов чемпионата Англии сегодня выступили с заявлением.

«Мы, игроки, выступаем вместе с единственной целью искоренения расовых предрассудков, где бы они ни существовали, для создания глобального общества инклюзивности, уважения и равных возможностей для всех, независимо от цвета кожи или вероисповедания.

Этот символ является признаком единства всех игроков, сотрудников, клубов, официальных лиц», – говорится в заявлении игроков.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

АПЛ возобновится 17 июня матчами – и – .

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

