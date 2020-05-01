В АПЛ сыграют со слоганом «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий в первых 12 матчах после рестарта сезона

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АПЛ поддержала инициативу футболистов разместить слоган «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий.

Слоган Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») заменит фамилии на футболках игроков Премьер-лиги в первых 12 матчах после возобновления сезона.

Логотип Black Lives Matter также будет отображаться на футболках до конца сезона – вместе с эмблемой, выражающей благодарность Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) за их работу во время пандемии коронавируса

Футболисты из всех 20 клубов чемпионата Англии сегодня выступили с заявлением.  

«Мы, игроки, выступаем вместе с единственной целью искоренения расовых предрассудков, где бы они ни существовали, для создания глобального общества инклюзивности, уважения и равных возможностей для всех, независимо от цвета кожи или вероисповедания.

Этот символ является признаком единства всех игроков, сотрудников, клубов, официальных лиц», – говорится в заявлении игроков.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

АПЛ возобновится 17 июня матчами «Астон Вилла»«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити»«Арсенал».

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда
 

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