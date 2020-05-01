Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мыслями о защитнике Адиле Рами и его бывшей спутнице, известной актрисе Памеле Андерсон.
– Рами к вам с Памелой подъезжал? Расскажи про него.
– Я его знал до этого, когда он как раз был с Памелой. На отдыхе мы познакомились. Сюда он приехал уже без нее.
Рассказывал много чего интересного. Естественно, всех интересовало, как она в постели.
– И что он рассказал?
– Он говорит, что это лучшая женщина в его жизни. У него, короче, с ней было за ночь 12 раз.
Он даже не постеснялся такую информацию выложить. Представляешь, что она творила? – сказал Кокорин в разговоре с Александром Алиевым в эфире ютуб-канала «Кент».
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