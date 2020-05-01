«Сельта» хочет выкупить Смолова, «Бавария» в финале Кубка Германии, операция Федерера, бои Джошуа и Фьюри в 2021-м и другие новости утра

1. «Сельта» намерена выкупить Федора Смолова у «Локомотива». Москвичи хотят за форварда 8 млн евро, «Сельта» предлагает 6,5 млн и бонусы.

2. «Челси» намерен подписать хавбека «Байера» Кая Хавертца. Лондонский клуб предлагает игроку контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро.

3. Платежная ведомость «Автомобилиста» составляет 817 млн рублей. Зарплата Анатолия Голышева – 70 млн, а самый высокооплачиваемый игрок клуба – вратарь Якуб Коварж, он зарабатывает 90 млн рублей в год.

4. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» к УЕФА по поводу исключения из еврокубков. Решение будет объявлено в первой половине июля.

5. Британские чемпионы по боксу Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году. Точные даты и места проведения поединков пока не определены.

6. Нападающий Вагнер Лав все еще может оказаться в ЦСКА, пишет Нобель Арустамян. Контракт готов, его осталось только подписать, но решение пока отложено. А вот Давида Луиза в «Зените» не будет: Александр Медведев опроверг слухи о переходе защитника «Арсенала».

7. Четвертая ракетка мира Роджер Федерер перенес еще одну операцию на колене. Он не сыграет до 2021 года.

8. «Бавария» выбила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии. Там мюнхенцы сыграют с «Байром». Левандовски опять забил, у него уже 45 голов в сезоне во всех турнирах.

9. Еще парочка трансферных футбольных сюжетов. «Боруссия» потребует 115 млн фунтов за Джейдона Санчо, а «МЮ» пока не хочет столько платить. Корантен Толиссо интересен «МЮ», «Бавария» хочет 35 млн евро за хавбека.

10. Пауло Дибала хочет зарабатывать в «Ювентусе» 15 млн евро в год. В Серии А только Роналду платят больше.

11. «Майнц» ответил фанату, отменившему абонемент из-за преобладания темнокожих игроков в команде: «У нас нет никаких сожалений»/

12. «Зенит» предложил защитника Игорю Смольникову контракт по схеме «1+1», а Эмануэль Маммана, не игравший с октября из-за травмы колена, начал тренироваться.

13. Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски стал мэром города Гранд-Форкс в США.

14. Игроки «Арсенала» и Артета встали на одно колено в футболках с антирасистскими слоганами. АПЛ не будет наказывать игроков за антирасистские жесты и послания.

15. Бывший форвард «Салавата» Линус Умарк стал игроком «Серветта» на два сезона.

16. ЦСКА поздравил Виктора Гончаренко с 43-летием сценой из «Сияния»: вместо Николсона с топором – тренер армейцев, вместо жены – Тедеско.

Цитаты дня.

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Антон Шунин: «Аршавин – самый талантливый футболист в истории России. Он мог добиться большего, если бы уехал раньше»

Коштинья: «Роналду невозможно не любить – если только вы не завидуете»

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«В исполкоме РФС все москвичи, кроме Дюкова». Орлов о словах Федуна про решения в пользу «Зенита»

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