Кокорин про 18 тысяч рублей в «Зените»: «Я уже забыл. Пусть будет на их совести. Спасибо «Сочи», что взяли и платят хорошие деньги»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде в «Сочи», высказался о том, что по контракту с клубом из Санкт-Петербурга получал 18 тысяч рублей.
– У тебя же был там контракт на 17 тысяч рублей? Или сколько?
– 18.
– 18 тысяч. «Зенит» выплатил это или нет? Если надо, я могу перечислить. Western Union скинь (смеется).
– Спасибо «Сочи» и их руководству, что они меня все-таки взяли и мне платят деньги хорошие.
Поэтому я про те деньги забыл. Пусть это будет на их совести, – сказал Кокорин в разговоре с Александром Алиевым.
В феврале стало известно, что зарплату Кокорина после выхода игрока из тюрьмы в «Зените» приравняли к МРОТ. В сентябре это было 11 280 рублей. Сам форвард сообщил, что получает меньше 20 тысяч.
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