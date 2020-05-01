ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше середины июля («СЭ»)

ЦСКА пока не принял решение о трансфере , сообщает «Спорт-Экспресс».

Армейцы могут договориться с 36-летним игроком не раньше середины июля. Решение будет зависеть от результатов ЦСКА в РПЛ после возобновления сезона.

Ранее сообщалось, что Вагнер может подписать годичный контракт с ЦСКА с зарплатой 800 тысяч евро.

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