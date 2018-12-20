Обвинения в помощи российским биатлонистам, использовавшим допинг, больше не являются частью расследования в отношении Бессеберга

Норберт Весс, адвокат бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, заявил, что следствие больше не рассматривает причастность Бессеберга к сокрытию допинг-проб российских биатлонистов.

– Норвежские власти взяли на себя часть расследования, которая связана с подозрениями в коррупции. Это означает, что предполагаемое участие Бессеберга в допинговом мошенничестве российских биатлонистов больше не будет предметом расследования ни в Норвегии, ни в Австрии.

– Значит ли это, что он больше не подозревается в получении взяток для сокрытия положительных допинг-проб? И что теперь его подозревают только в получении взяток для других целей?

– Обвинение в допинговом мошенничестве было связано с тем, что Бессеберг якобы помогал российским биатлонистам участвовать в соревнованиях, даже если они использовали запрещенные препараты или методы. Это обвинение больше не является частью расследования, – сказал Весс.

Норвежские власти заявили, что сроки окончания расследования неизвестны. Одной из причин затянувшегося разбирательства является то, что следственные действия проводятся за рубежом. Бессеберг подозревается в том числе в получении взяток от руководства Союза биатлонистов России ( ).

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг