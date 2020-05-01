Роналду не забил пенальти «Милану» после VAR. Ребич удален на 16-й минуте за грубую игру против Данило

принимает «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0, первый тайм).

На 14-й минуте встречи главный судья назначил пенальти в ворота «Милана» после использования VAR за игру рукой защитника «россонери» .

Форвард «Ювентуса» не смог забить пенальти, голкипер перевел мяч в штангу.

На 16-й минуте матча Орсато удалил форварда миланцев Андре Ребича за грубую игру в прыжке против защитника туринцев Данило.

Фото: кадры из трансляции

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