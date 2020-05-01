Роналду не забил пенальти «Милану» после VAR. Ребич удален на 16-й минуте за грубую игру против Данило

Теги Милан Криштиану Роналду Ювентус Кубок Италии судьи Даниэле Орсато Данило Анте Ребич видеоповторы Андреа Конти Джанлуиджи Доннарумма Футбол

«Ювентус» принимает «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0, первый тайм).

На 14-й минуте встречи главный судья Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота «Милана» после использования VAR за игру рукой защитника «россонери» Андреа Конти.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог забить пенальти, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма перевел мяч в штангу. 

На 16-й минуте матча Орсато удалил форварда миланцев Андре Ребича за грубую игру в прыжке против защитника туринцев Данило.

Фото: кадры из трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Опрос

«Юве» против «Милана» в Кубке Италии. Кто победит?
7911 голосов
Ювентус
1.53
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз
Милан
6
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья