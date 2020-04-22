Игрокам и тренерам «Зенита» с июня будут платить в полном объеме. В апреле и мае их зарплаты сократили на 50% (Bobscoccer)

С июня контрактные обязательства перед футболистами и тренерским штабом будут восстановлены в полном объеме.

Во время приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса игроки тренировались в режиме видеоконференций, согласившись на снижение зарплаты, поэтому за апрель и май футболисты и тренеры получили на 50% меньше, сообщает Bobscoccer.

В настоящее время «Зенит» работает в режиме ежедневных одноразовых тренировок, выполняя все предписания Роспотребнадзора. Все футболисты, за исключением защитника Эмануэля Мамманы, занимаются в общей группе.

В июне сине-бело-голубые проведут в РПЛ два матча – 20-го с ЦСКА и 26-го – с «Крыльями Советов».