Евгений Плющенко: «Саша Трусова сделала новый четверной – риттбергер»

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что двукратная чемпионка мира среди юниоров исполнила на сборах в Кисловодске четверной риттбергер.

Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом, она успешно исполняла их на соревнованиях .

Четверной риттбергер ранее на официальных турнирах ISU женщинами не исполнялся.

«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер.

Так что мы довольны тем, как идет подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда.

– очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», – рассказал Плющенко.

Для Тутберидзе потеря тренера Розанова больнее, чем трансфер Трусовой. Именно он два года воспитывал суперюниорок

Какие проблемы Трусовой должен решить Плющенко, чтобы она не пожалела об уходе от Тутберидзе?