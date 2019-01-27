Ягудин о поправках в Конституцию РФ: «Есть, конечно, спорные, но есть и здравый смысл»

Олимпийский чемпион поинтересовался у подписчиков, что они думают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля.

«2 месяца провел на сайте mos.ru с этими пропусками. Честно говоря, выдохнул, когда это все закончилось, и теперь можно спокойно передвигаться. Прочитал в Интернете, что теперь на том же сайте до 21 июня подают заявку на участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.

Я прочитал несколько поправок, и есть там, конечно, спорные, но есть и здравый смысл. Мне интересно, как вы относитесь в целом к этому голосованию?

Есть ощущение, что каждый должен высказаться по этим поправкам и проголосовать. Что думаете вы?» – написал Ягудин в инстаграме.

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