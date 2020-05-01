Товарищеские матчи. Хет-трик Малкома помог «Зениту» обыграть «Оренбург» (5:3), ЦСКА забил «Родине» 9-10 голов

«Зенит» и ЦСКА сыграли товарищеские матчи на этой неделе.
В среду, по данным «Спорт-Экспресса», петербургский клуб провел игру с «Оренбургом», а ЦСКА встретился с «Родиной» (8-е место зоны «Запад» ПФЛ).
Обе команды не анонсировали проведение этих матчей и не стали сообщать результаты.
Перед играми соперники «Зенита» и ЦСКА прошли тесты на коронавирус.
Журналист Василий Конов опубликовал информацию о деталях обоих матчей.
«Уточнил для вас состав по таймам «Зенита» (возможно, это фантазии моих собеседников):
Первый тайм: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Мусаев, Оздоев, Барриос, Малком, Кузяев, Шамкин, Дзюба.
Второй тайм: Лунев, Смольников, Осорио, Прохин, Жирков, Ерохин, Дриусси, Ригони, Сутормин, Шатов, Азмун.
«Зенит» победил 5:3, хет-трик Малкома.
ЦСКА с «Родиной» обошелся еще жестче и забил 9 или 10, там совсем все в лайтовом режиме», – написал Конов в своем телеграм-канале.
В субботу, 13 июня, ЦСКА и «Зенит» собираются сыграть с «Арсеналом» и «Уфой» соответственно.
20 июня ЦСКА примет «Зенит» в 23-м туре Премьер-лиги.