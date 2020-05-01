Товарищеские матчи. Хет-трик Малкома помог «Зениту» обыграть «Оренбург» (5:3), ЦСКА забил «Родине» 9-10 голов

и сыграли товарищеские матчи на этой неделе.

В среду, по данным , петербургский клуб провел игру с , а ЦСКА встретился с (8-е место зоны «Запад» ПФЛ).

Обе команды не анонсировали проведение этих матчей и не стали сообщать результаты.

Перед играми соперники «Зенита» и ЦСКА прошли тесты на коронавирус.

Журналист Василий Конов опубликовал информацию о деталях обоих матчей.

«Уточнил для вас состав по таймам (возможно, это фантазии моих собеседников):

Первый тайм: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Мусаев, Оздоев, Барриос, Малком, Кузяев, Шамкин, Дзюба.

Второй тайм: Лунев, Смольников, Осорио, Прохин, Жирков, Ерохин, Дриусси, Ригони, Сутормин, Шатов, Азмун.

«Зенит» победил 5:3, хет-трик .

ЦСКА с «Родиной» обошелся еще жестче и забил 9 или 10, там совсем все в лайтовом режиме», – написал Конов в своем телеграм-канале.

В субботу, 13 июня, ЦСКА и «Зенит» собираются сыграть с и «Уфой» соответственно.

20 июня ЦСКА примет «Зенит» в 23-м туре Премьер-лиги.