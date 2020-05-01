Черданцев о Ефремове и пьянстве за рулем: «В Америке полстраны ездят поддатые или под наркотиками. А там полиция не берет взяток»

Комментатор прокомментировал ДТП в центре Москвы с участием актера , в результате которого погиб Сергей Захаров.

Черданцев отреагировал на реплику адвоката Виолетты Волковой «Ефремов – порождение общества, толерантного к пьяным за рулем».

«Вы бывали за рубежом? В Америке, где полиция не берет взяток и где жесточайшие законы, полстраны ездят поддатые или под наркотиками, в том же Лос-Анджелесе. Испания, чтобы вечером на побережье был хотя бы один водитель машины или мотоцикла не после бутылки вина?

На мой взгляд проблема в России в совершенно неадекватном законодательстве по степени опьянения и действий полиции, когда человека могут отпустить за взятку за полбутылки вина, выпитую вчера, так как прибор показал какие-то промилле, и за чуть большую сумму – за полбутылки водки сегодня.

Я бы существенно повысил порог опасного для дорожной ситуации состоянии опьянения. Помимо всего прочего, такое повышение разом снизит коррупционную составляющую. Так как санкции будут грозить действительно пьяному, а не тому, у кого, например, плохо разлагает алкоголь желудок», – написал Черданцев в твиттере.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada.

Актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Экспертиза показала в его организме 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

Ночью 9 июня Сергей Захаров от полученных травм скончался. Ефремов может получить до 12 лет лишения свободы.