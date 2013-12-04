Около 150 игроков НБА проведут онлайн-конференцию, чтобы обсудить возможный отказ от участия в рестарте сезона-2019/20

Около 150 игроков НБА планируют присоединиться к сегодняшней онлайн-конференции, чтобы обсудить возможный отказ от участия в рестарте сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Ранее баскетболисты выражали обеспокоенность по поводу возобновления сезона и условий проживания в кампусе в Орландо.

Игроки разочарованы тем, что лига в момент принятия решения о продолжении сезона не услышала их мнения по этому поводу.

Некоторые спортсмены считают, что в период расовой напряженности в стране лига не должна проводить игры.

Также известно, что игроки, выступающие за отмену сезона, не высказываются об этом публично, так как боятся реакции суперзвезд НБА, которые, наоборот, хотят продолжить играть.

НБА и профсоюз игроков лиги уже согласовали план, который позволит баскетболистам остаться дома и не участвовать в рестарте сезона-2019/20 без каких-либо санкций для них.

В случае отказа играть в Орландо баскетболисты не получат деньги за пропущенные матчи.

Яннис и Дэвис не будут в этом году подписывать долгосрочные контракты. В этом нет никакой сенсации