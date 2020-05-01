«Барселона» готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Филиппе Коутиньо Футбол

«Барселона» ищет возможность продать, обменять или отдать в аренду полузащитника Филиппе Коутиньо.

В «блаугране» считают, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, потенциальным покупателям будет сложно целиком покрыть зарплату 28-летнего игрока.

Поэтому «Барса» готова пойти на компромисс и платить часть зарплаты бразильца, арендованного «Баварией», в случае его трансфера. Сейчас игрок зарабатывает более 220 тысяч евро в неделю.

Сообщалось, что Коутиньо интересен «Арсеналу», «Челси», «Ньюкаслу» и «Лестеру».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья