Рабочего придавило бетонной сваей при демонтаже СКК в Петербурге. У него сломан позвоночник

Серьезные травмы получил рабочий на стройплощадке Спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

На 18-летнего парня, приехавшего в Россию из Таджикистана, упала бетонная свая.

Молодой человек находится тяжелом состоянии в больнице. У него диагностирован перелом позвоночника в районе груди, также сломана челюсть.

Напомним, что 31 января при обрушении СКК погиб рабочий.

СКК реконструируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.

Во время сноса комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Он не успел покинуть крышу перед обрушением