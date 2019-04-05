Рабочего придавило бетонной сваей при демонтаже СКК в Петербурге. У него сломан позвоночник

Серьезные травмы получил рабочий на стройплощадке Спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
На 18-летнего парня, приехавшего в Россию из Таджикистана, упала бетонная свая.
Молодой человек находится тяжелом состоянии в больнице. У него диагностирован перелом позвоночника в районе груди, также сломана челюсть.
Напомним, что 31 января при обрушении СКК погиб рабочий.
СКК реконструируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.
Во время сноса комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Он не успел покинуть крышу перед обрушением