Игроки «Юве» и «Милана» в футболках с антирасистскими надписями размялись перед матчем

и выступили против расизма перед ответным матчем в рамках 1/2 финала Кубка Италии.

Игроки миланского клуба разминались в футболках с надписью Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»).

«Молчание не вариант: скажи нет расизму!» – таким текстом «Милан» сопроводил фото с разминки в твиттере.

Фото: твиттер «Милана»

Футболисты «Ювентуса» вышли на разминку в футболках с надписью «Нет расизму» на спине.

Фото: твиттер «Ювентуса»

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда