«Формула-1» объявила об отмене гонок в Баку, Сингапуре и Японии в 2020 году

«Формула-1» официально объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Все эти не состоятся в 2020 году.

Этапы в Баку и Сингапуре отменены из-за организационных трудностей подготовки трасс городского типа в условиях пандемии, в то время как власти Японии закрыли границы страны и запретили въезд для всех иностранцев.

«Формула-1» скоро объявит об отмене гонок в Баку, Сингапуре и Японии (GdS)

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