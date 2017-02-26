Гран-при России могут перенести на октябрь в случае проведения двух гонок в Германии (BBC)

Гран-при России в 2020 году может быть перенесен на октябрь. Как сообщает BBC, руководство «Формулы-1» и ФИА в данный момент продолжают работу над формированием календаря на текущий сезон.

Так, уже подтвердила проведение восьми гонок на территории Европы до конца лета – по две гонки пройдут в Австрии и Великобритании, а еще четыре в Венгрии, Италии, Испании и Бельгии. Также рассматривается возможность проведения еще одной гонки в Италии – на домашнем для «Феррари» автодроме «Муджелло».

При этом в «Ф-1» уже подтвердили отмену гонок в Баку, Сингапуре и Японии.

Почти наверняка в сентябре также пройдут и две гонки в Германии – на автодроме «Хоккенхаймринг». В этом случае будет смещен на октябрь. В общей сложности в «Формуле-1» рассчитывают провести в сезоне-2020 от 15 до 18 гонок.

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