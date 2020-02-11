Роналду заработает миллиард евро, у Карпина родилась пятая дочь, у Хабиба есть 100 млн долларов, песня Тарасова и другие новости утра

1. Криштиану Роналду заработает миллиард евро за карьеру первым из футболистов. Это случится в этом сезоне. Он станет четвертым спортсменом, преодолевшим этот рубеж, после Тайгера Вудса, Флойда Мэйвезера и Майкла Джордана.

2. Эффект коронавируса. «Барса» может еще раз снизить зарплаты игроков, в руководстве считают, что 70% – это слишком мало. «Ливерпуль» отправил часть персонала в отпуск с полным сохранением зарплаты. Клубы АПЛ могут потерять 1,137 млрд фунтов.

Хави и его жена пожертвовали 1 миллион евро больнице Барселоны. 13 из 36 немецких профессиональных клубов обанкротятся в мае и июне, если сезон не возобновят. Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей родного города в Колумбии.

3. У Валерия Карпина родилась пятая дочь. Тренер «Ростова» ювелирно работает.

4. Тарасов записал жене песню: «И очень скоро ты родишь мне сына, мою мечту, прошу, осуществи».

5. В Самой быстрой лиге Sports.ru «Спартака» устроил два разгрома, в том числе в игре с «Локомотивом» (3:0), «Динамо» отгрузило 5 голов «Уфе», а «Крылья Советов» и воспитанник «Краснодара» сыграли вничью. Дзюба первым вышел в суперфинал, где встретится со «Спартаком», воспитанником «Краснодара» или «Армейцами».

6. Даты и форматы. Лигу чемпионов могут доиграть в формате «финала четырех». Крайняя дата возобновления РПЛ – 12 июля. Дональд Трамп выразил надежду, что болельщики в Северной Америке вернутся на арены к августу или сентябрю. Сезон в Серии А может завершиться 2 июля, если начнут играть 20 мая.

7. Цирфа дня. Состояние Хабиба составляет около 100 млн долларов. Это оценка отца бойца.

8. Брайант, Данкан и Гарнетт войдут в Зал славы НБА в этом году.

9. Шарапова опубликовала номер телефона, чтобы болельщики писали смс на карантине. Сафин и Надаль вышли в финал виртуального US Open.

10. Fox включил бой Конора и Фергюсона в расписание UFC 249 вместо Хабиба. Хотя тренер ирландца заявил, что Макгрегор пошутил о готовности драться с Тони.

11. Мамаев посоветовал смотреть фильмы «Гангстер», «Подозрительные лица» и все части «Крестного отца». Видно опытного человека.

12. Олимпийский чемпион 1984 года по фигурному катанию Олег Васильев не верит, что у него коронавирус: «Нет ни одного документального подтверждения. Почему я должен верить кому-то на слово?»

13. Немного топового футбола. Брестское «Динамо» уступило «Славии» (1:2) в 3-м туре чемпионата Беларуси, БАТЭ победил «Рух» (1:0). «Истиклол» в 9-й раз выиграл Суперкубок Таджикистана, победив «Худжанд» (2:1).

14. «Динамо» выиграло серию у ЦСКА (4-1) и вышло в финал Запада в виртуальном плей-офф КХЛ. Команда Лукашенко победила в первом матче финала любительского турнира, и президент Беларуси не переживает за зрителей: «10 дней прошло – все живы и здоровы».

Цитаты дня:

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Кокорин о кроссовках за 30 тысяч долларов: «Купил их за 200 тысяч рублей, когда доллар по 30 был»

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