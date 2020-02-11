Гендиректор «Зенита»: «Крайняя дата возобновления РПЛ – 12 июля»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о сроках возможного возобновления чемпионата России на фоне пандемии коронавируса.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата по проекту календаря – 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение.

Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского «ПСЖ» сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут. Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть.

Давайте мы дождемся, когда такое соглашение будет оформлено, это будет сделано в ближайшее время. Но когда сложно, не надо наживаться на горе соседа», – отметил Медведев.

«Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Урал» и «Крылья» – за обнуление сезона. РФС и топ-клубы – против