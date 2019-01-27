Олег Васильев: «Нет ни одного документального подтверждения, что у меня коронавирус. Почему я должен верить кому-то на слово?»

Олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный тренер России по фигурному катанию рассказал о ситуации с положительным анализом на коронавирус.

Васильев сдал анализ после возвращения жены и дочери из Швейцарии. У специалиста, а также у сына его супруги обнаружен коронавирус.

«Почему я должен верить кому-то на слово, что у меня положительный анализ? В поликлинике есть единая база данных, но в этой системе тоже нет никакого упоминания о моей положительной пробе.

После первого теста было проведено еще несколько исследований, все они дали отрицательный результат. Тем не менее теми бумагами, которые мне выдали, всю мою семью реально посадили под домашний арест. Нам категорически запрещено покидать квартиру», – сказал Васильев в интервью RT.

«Нет ни одного документального подтверждения, что мы реально являемся носителями вируса. Последние несколько дней я занимаюсь исключительно тем, что звоню во все структуры, которые имеют хоть какое-то отношение к сегодняшней ситуации. Хочется уже наконец понять свой статус.

Ни в электронном, ни в бумажном виде информации о нашем якобы положительном тесте не существует. Зато есть письмо в Роспотребнадзоре, что я и Дима получили положительный результат и находимся в списке 40 с чем-то человек, которые должны быть принудительно изолированы», – добавил тренер.

«То, что наш первый тест был позитивным, у нас на руках не было никакого подтверждения. Приехала скорая помощь, сказала, что у них есть информация, что у нас положительный тест. Второй, третий и четвертый тесты у нас на руках, и все они отрицательные.

Все понимают, что мы здоровы, но никто не может это подтвердить и снять нас с амбулаторного лечения на дому. В этой ситуации мы можем пожизненно оказаться запертыми дома», – цитирует специалиста «Р-Спорт».

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