Самая быстрая лига Sports.ru. «Спартак» разгромил «Тамбов», «Оренбург» против «Армейцев», «Локомотив» сыграет с «Крыльями»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) разгромил «Тамбов» (Вильдан Ермилов) (3:0) и сыграет с «Локомотивом» (Роман Тугарев), а «Оренбург» (Александр Руденко) встретится с «Армейцами» (Павел Котов).

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Самая быстрая лига: «Зенит» оформил чемпионство, Мирзов забил, но гений тура – Тугарев из «Локомотива»

Таблица Самой быстрой лиги