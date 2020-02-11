Самая быстрая лига Sports.ru. «Спартак» разгромил «Тамбов», «Оренбург» против «Армейцев», «Локомотив» сыграет с «Крыльями»

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Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) разгромил «Тамбов» (Вильдан Ермилов) (3:0) и сыграет с «Локомотивом» (Роман Тугарев), а «Оренбург» (Александр Руденко) встретится с «Армейцами» (Павел Котов).

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Спартак (Кутателадзе) – Тамбов (Ермилов) 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
4 апреля, 13.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68 Мельгарехо, 2:0 – 74 Айртон, 3:0 – 78 Шюррле.

 

Уфа (Голубев) – Динамо (Ивахнов)
Дата проведения
4 апреля, 15.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив (Тугарев) – Крылья Советов (Молчанов)
Дата проведения
4 апреля, 17.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак (Кутателадзе) – Локомотив (Тугарев)
Дата проведения
4 апреля, 19.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург (Руденко) – Армейцы (Котов)
Дата проведения
4 апреля, 20.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов (Молчанов) – Воспитанник Краснодара (Агеев)
Дата проведения
4 апреля, 22.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

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