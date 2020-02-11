Кокорин о том, что смотрит на карантине: «Просто помиловать», «Холоп», «Что было дальше?»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, чем занимается на карантине.
Нападающий пообщался в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым.
– Что делаешь в самоизоляции?
– Фильмы и сериалы смотрю.
– Что понравилось?
– Вчера на свою тематику посмотрел фильм – «Просто помиловать». Топ-фильм. На реальных событиях. Очень понравился.
А так пересматриваю что-то – «Власть в ночном городе». «Спартака» пересмотрел.
– Ты там перематываешь сцены?
– Нет, я все смотрю. «Холоп» из последнего российского – я прямо в восторге был. Не знаю, кто режиссер и кто сценарий писал.
– Да, «Холоп» правда хороший фильм. Молодцы.
– Еще недавно с ним (с актером Милошем Биковичем – прим. Sports.ru) смотрел «Отель «Белград».
– Я не смотрел, к сожалению, или, может, к счастью. В YouTube что смотришь?
– «Что было дальше?» вчера смотрел, пропустил последний выпуск. Там Лолита и Дудь были.
– И понравилось, стоит смотреть?
– Да, да, конечно.
– Что еще в YouTube смотришь?
– Да все, наверное. Стримы, обзоры, «КраСаву» из-за себя начал смотрел.
– Сколько раз пересматривал серию с собой?
– Честно, один раз. Я вообще, когда со мной что-то выходит, не могу на себя смотреть, – сказал Кокорин.