Кокорин о том, что смотрит на карантине: «Просто помиловать», «Холоп», «Что было дальше?»

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Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, чем занимается на карантине.

Нападающий пообщался в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым.

– Что делаешь в самоизоляции?

– Фильмы и сериалы смотрю.

– Что понравилось?

– Вчера на свою тематику посмотрел фильм – «Просто помиловать». Топ-фильм. На реальных событиях. Очень понравился.

А так пересматриваю что-то – «Власть в ночном городе». «Спартака» пересмотрел.

– Ты там перематываешь сцены?

– Нет, я все смотрю. «Холоп» из последнего российского – я прямо в восторге был. Не знаю, кто режиссер и кто сценарий писал. 

– Да, «Холоп» правда хороший фильм. Молодцы.

– Еще недавно с ним (с актером Милошем Биковичем – прим. Sports.ru) смотрел «Отель «Белград».

– Я не смотрел, к сожалению, или, может, к счастью. В YouTube что смотришь?

– «Что было дальше?» вчера смотрел, пропустил последний выпуск. Там Лолита и Дудь были.

– И понравилось, стоит смотреть?

– Да, да, конечно.

– Что еще в YouTube смотришь?

– Да все, наверное. Стримы, обзоры, «КраСаву» из-за себя начал смотрел.

– Сколько раз пересматривал серию с собой?

– Честно, один раз. Я вообще, когда со мной что-то выходит, не могу на себя смотреть, – сказал Кокорин.

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