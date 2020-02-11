Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей родного города в Колумбии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поддержал несколько сотен семей в родном городе.
Футболист купил 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены.
В стандартный набор входят яйца, сахар, соль, мука, крупы, консервы, фасоль, чечевица, растительное масло.
«В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь. Планирую продолжать это», – отметил Барриос.
Фото: сайт «Зенита»
«Бабушка побежала закрывать дом – и тут в дверь попала пуля». Барриос о жутком детстве в Колумбии после развода родителей