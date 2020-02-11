Барриос оплатил 500 продуктовых наборов для жителей родного города в Колумбии

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поддержал несколько сотен семей в родном городе.

Футболист купил 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены.

В стандартный набор входят яйца, сахар, соль, мука, крупы, консервы, фасоль, чечевица, растительное масло. 

«В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь. Планирую продолжать это», – отметил Барриос.

Фото: сайт «Зенита»

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