Дмитрий Губерниев: «Если меня закроют в комнате с Тихоновым и Резцовой, я не буду их слушать. Надену наушники и включу Deep Purple»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову и трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.

– Если вас закроют в одной комнате с и Анфисой Резцовой?

– А я не буду их слушать. Надену наушники и включу музыку Deep Purple. Ни на кого больше обращать внимания не стану.

– И все-таки, что должно произойти, чтобы вы помирились с ними?

– А я ни с кем не ссорился. Тихонов мне недавно звонил: «Димка!». Но нет, Александр Иванович, я с вами больше говорить не хочу и руки вам не подам, – сказал Губерниев.

Резцова – Губерниеву: «Дима, греби в греблю, ты же гребец, зачем ты в биатлоне роешься?»

Тихонов об иске на Губерниева: «Думаю, что мы все оскорбленные: Семин, Вяльбе, Резцова и я напишем на него»